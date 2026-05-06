Champions League: ¿Cuándo juegan Arsenal y PSG la final en Budapest? FOTO: brfootball

El Arsenal, que eliminó el martes al Atlético de Madrid, y el París Saint-Germain (PSG), que doblegó este miércoles al Bayern Múnich, disputarán el próximo 30 de mayo, sábado, una final inédita de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Puskas Arena de Budapest a las 18.00 hora central europea.

Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la Copa de Europa, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión, la pasada campaña por 5-0 ante el Inter de Milán.

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