CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  6 de mayo de 2026 - 16:21

Champions League: ¿Cuándo juegan Arsenal y PSG la final en Budapest?

Arsenal-PSG, jugarán una final inédita en la UEFA Champions League 2025-2026, el 30 de mayo en Budapest.

Champions League: ¿Cuándo juegan Arsenal y PSG la final en Budapest?

Champions League: ¿Cuándo juegan Arsenal y PSG la final en Budapest?

FOTO: brfootball

El Arsenal, que eliminó el martes al Atlético de Madrid, y el París Saint-Germain (PSG), que doblegó este miércoles al Bayern Múnich, disputarán el próximo 30 de mayo, sábado, una final inédita de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Puskas Arena de Budapest a las 18.00 hora central europea.

Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la Copa de Europa, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión, la pasada campaña por 5-0 ante el Inter de Milán.

El PSG eliminó al Bayern Múnich - Champions League

Un gol de Ousmane Dembélé a los dos minutos y 20 segundos del partido de vuelta eliminó al Bayern Múnich y concretó la clasificación del París Saint-Germain para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones.

FUENTE: EFE

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