Champions League: ¿Cuándo juegan Arsenal y PSG la final en Budapest?

El Arsenal, que eliminó el martes al Atlético de Madrid, y el París Saint-Germain (PSG), que doblegó este miércoles al Bayern Múnich, disputarán el próximo 30 de mayo, sábado, una final inédita de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Puskas Arena de Budapest a las 18.00 hora central europea.
El PSG eliminó al Bayern Múnich - Champions League
Un gol de Ousmane Dembélé a los dos minutos y 20 segundos del partido de vuelta eliminó al Bayern Múnich y concretó la clasificación del París Saint-Germain para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones.
FUENTE: EFE