Béisbol Juvenil 2026: ¿Cómo quedaron los cruces para la ronda de 8? FOTO / FEDEBEIS

Repasa cómo quedaron los cruces para la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 luego que finalizara la jornada 22, última fecha de la ronda regular.

Cruces de la ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026 Panamá Oeste vs Herrera

Coclé vs Chiriquí Occidente

Panamá Metro vs Panamá Este

Chiriquí vs Los Santos Refuerzos La Federación Panameña de Béisbol anunció que el sorteo de refuerzo para la Serie de 8 se realizará este jueves 29 de enero desde las 10:00 a.m. en la sala de conferencias de la FEDEBEIS en el Estadio Rod Carew.

