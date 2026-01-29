Béisbol Juvenil 2026: ¿Cómo quedaron los cruces para la ronda de 8?

Repasa cómo quedaron los cruces para la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 luego que finalizara la jornada 22, última fecha de la ronda regular.
Cruces de la ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste vs Herrera
- Coclé vs Chiriquí Occidente
- Panamá Metro vs Panamá Este
- Chiriquí vs Los Santos
Refuerzos
La Federación Panameña de Béisbol anunció que el sorteo de refuerzo para la Serie de 8 se realizará este jueves 29 de enero desde las 10:00 a.m. en la sala de conferencias de la FEDEBEIS en el Estadio Rod Carew.
Cada equipo tiene derecho a seleccionar un refuerzo, proveniente de las novenas que han quedado eliminadas del torneo: Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Colón.