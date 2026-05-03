David Benavidez lanza reto al Canelo Álvarez tras quitarle títulos al Zurdo Ramírez

Luego de noquear a Gilberto “Zurdo” Ramírez y convertirse en campeón mundial crucero AMB y OMB, David Benavidez dejó varias declaraciones dirigidas a Canelo Álvarez durante la entrevista post pelea y la conferencia de prensa.
También habló directamente sobre el deseo de los aficionados de ver el combate: “Solo quiero darle a los fanáticos lo que quieren ver”.
En medio de la celebración, incluso preguntó al público: “¿Quieren ver Canelo vs David Benavidez?”
Tras escuchar la reacción de la arena, remató con otra frase que rápidamente se viralizó: “No podemos dejar esa pelea sobre la mesa”.
Además, Benavidez aseguró que ahora se siente preparado para cualquier reto importante, luego de conquistar títulos en tres divisiones distintas: supermediano, semipesado y crucero.