BOXEO Boxeo -  3 de mayo de 2026 - 08:52

David Benavidez lanza reto al Canelo Álvarez tras quitarle títulos al Zurdo Ramírez

Luego de noquear a Gilberto “Zurdo” Ramírez y convertirse en campeón mundial crucero AMB y OMB, David Benavidez se enfocó en el futuro.

David Benavidez superó al Zurdo Ramírez

David Benavidez superó al Zurdo Ramírez

FOTO / PREMIER BOXING CHAMPIONS

Luego de noquear a Gilberto “Zurdo” Ramírez y convertirse en campeón mundial crucero AMB y OMB, David Benavidez dejó varias declaraciones dirigidas a Canelo Álvarez durante la entrevista post pelea y la conferencia de prensa.

Entre las frases más destacadas, Benavidez dijo: “Tengo respeto por Canelo. Él es un gran campeón, pero yo también soy un gran campeón. Hagámoslo”.

También habló directamente sobre el deseo de los aficionados de ver el combate: “Solo quiero darle a los fanáticos lo que quieren ver”.

En medio de la celebración, incluso preguntó al público: “¿Quieren ver Canelo vs David Benavidez?”

Tras escuchar la reacción de la arena, remató con otra frase que rápidamente se viralizó: “No podemos dejar esa pelea sobre la mesa”.

Además, Benavidez aseguró que ahora se siente preparado para cualquier reto importante, luego de conquistar títulos en tres divisiones distintas: supermediano, semipesado y crucero.

Reacciones de David Benavidez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierboxing/status/2050810121106690113?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡GANÓ EL MONSTRUO!: David Benavidez le gana por TKO al Zurdo Ramírez para quitarle los títulos cruceros

David Benavidez y Gilberto Ramírez superaron la báscula para choque en Las Vegas

El "Zurdo" Gilberto Ramírez cree que tendrá ventaja en choque crucero ante David Benavidez

Recomendadas

Últimas noticias