El Real Madrid sigue vivo en LaLiga gracias a un doblete de Vinicius Jr

El Real Madrid venció 2-0 al RCD Espanyol con doblete de Vinicius Jr en la jornada 34 de LaLiga en el duelo de visita que les permite seguir vivos ante del Clásico español contra el FC Barcelona.

Los merengues en la primera parte sufrieron la baja por lesión de Ferland Mendy que tuvo que se reemplazado por Fran García.

El Real Madrid sigue con vida

En la segundad mitad fue que se encontraron con los goles, en una gran jugada individual del brasileño Vinicius Jr que marcó el de la ventaja en el marcador al minuto 55'.

Pero al 65' también apareció tras un pase de tacón de Jude Belligham para marcar el 2-0 definitivo y seguir con vida en LaLiga.

El Real Madrid sigue de segundo lugar con 11 puntos abajo sobre el FC Barcelona que lidera el campeonato y se enfrentarán en la próxima jornada del domingo 10 de mayo a las 2:00 pm.