Alineación del Real Madrid para su duelo ante el Espanyol en LaLiga

El Real Madrid está obligado a ganar el duelo ante el Espanyol de Barcelona si quiere seguir vivo en la jornada 34 de LaLiga y esto lo sabe Álvaro Arbeloa que presentó un once ofensivo para este encuentro.

Lunin sigue en portería pese al regreso e Thibaut Courtois a los entrenamientos del Real Madrid, por el lateral derecho jugará Trent, en centrales Antonio Rüdiger con Huijsen y por la izquierda Ferland Mendy.

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