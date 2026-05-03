LALIGA Fútbol Internacional -  3 de mayo de 2026 - 12:33

Alineación del Real Madrid para su duelo ante el Espanyol en LaLiga

Alineación del Real Madrid de Álvaro Arbeloa ante el Espanyol de Barcelona en la jornada 34 de LaLiga.

Alineación del Real Madrid para su duelo ante el Espanyol en LaLiga

Alineación del Real Madrid para su duelo ante el Espanyol en LaLiga

El Real Madrid está obligado a ganar el duelo ante el Espanyol de Barcelona si quiere seguir vivo en la jornada 34 de LaLiga y esto lo sabe Álvaro Arbeloa que presentó un once ofensivo para este encuentro.

Lunin sigue en portería pese al regreso e Thibaut Courtois a los entrenamientos del Real Madrid, por el lateral derecho jugará Trent, en centrales Antonio Rüdiger con Huijsen y por la izquierda Ferland Mendy.

En el medio estarán Aurelien Tchouaméni, junto con Fede Valverde y Thiago un poco más ofensivo.

Arriba estarán Jude Bellingham, Brahim y Vinicius Jr.

Once del Real Madrid ante el Espanyol

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