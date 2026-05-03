Alineación del Real Madrid para su duelo ante el Espanyol en LaLiga

El Real Madrid está obligado a ganar el duelo ante el Espanyol de Barcelona si quiere seguir vivo en la jornada 34 de LaLiga y esto lo sabe Álvaro Arbeloa que presentó un once ofensivo para este encuentro.
Lunin sigue en portería pese al regreso e Thibaut Courtois a los entrenamientos del Real Madrid, por el lateral derecho jugará Trent, en centrales Antonio Rüdiger con Huijsen y por la izquierda Ferland Mendy.
En el medio estarán Aurelien Tchouaméni, junto con Fede Valverde y Thiago un poco más ofensivo.
Arriba estarán Jude Bellingham, Brahim y Vinicius Jr.
Once del Real Madrid ante el Espanyol
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