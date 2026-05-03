La LPF abre investigación luego del Alianza FC vs Sporting San Miguelito

La LPF envió un comunicado para informar que se abrió una investigación luego del partido entre Alianza FC y el Sporting San Miguelito por la jornada 16 del Clausura 2026.
¿Qué sucedió en el partido de LPF?
El Sporting San Miguelito perdió en el último minuto luego de una jugada extraña en la portería, por lo que se activaron las alertas de posible "amaño", situación que preocupó a todos y donde el club emitió comunicado denunciando lo ocurrido para las investigaciones.
"Además, estaremos enviando una carta formal a la Comisión de Disciplina de la FPF para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior".