La LPF abre investigación luego del Alianza FC vs Sporting San Miguelito

La LPF envió un comunicado para informar que se abrió una investigación luego del partido entre Alianza FC y el Sporting San Miguelito por la jornada 16 del Clausura 2026.

"La Liga Panameña de Fútbol ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competencia. Estamos solicitando a la Unidad de Integridad que proceda a citar a las partes involucradas para que rindan las explicaciones correspondientes, mientras se activan todos los mecanismos establecidos en el protocolo institucional, incluyendo la articulación inmediata de la fuerza de tarea conjunta".

¿Qué sucedió en el partido de LPF?

El Sporting San Miguelito perdió en el último minuto luego de una jugada extraña en la portería, por lo que se activaron las alertas de posible "amaño", situación que preocupó a todos y donde el club emitió comunicado denunciando lo ocurrido para las investigaciones.

"Además, estaremos enviando una carta formal a la Comisión de Disciplina de la FPF para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior".