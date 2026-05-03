FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J35 de LaLiga

El FC Barcelona podría convertirse en campeón de LaLiga en el clásico español de la fecha 35 cuando reciba en el Spotify Camp Nou al Real Madrid con un empate o una victoria.

Los blaugranas vienen de vencer 2-1 al Deportivo Alavés y están en la cima con 11 puntos de ventaja, mientras que el Real Madrid le ganó 2-0 al RCD Espanyol con doblete de Vinicius Jr.

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