LALIGA Fútbol Internacional -  3 de mayo de 2026 - 16:24

FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J35 de LaLiga

El FC Barcelona recibirá al Real Madrid en la jornada 35 de LaLiga, repasa los detalles de la previa de este partido.

FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha

FC Barcelona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J35 de LaLiga

El FC Barcelona podría convertirse en campeón de LaLiga en el clásico español de la fecha 35 cuando reciba en el Spotify Camp Nou al Real Madrid con un empate o una victoria.

Los blaugranas vienen de vencer 2-1 al Deportivo Alavés y están en la cima con 11 puntos de ventaja, mientras que el Real Madrid le ganó 2-0 al RCD Espanyol con doblete de Vinicius Jr.

Los merengues tienen que ganarle obligatorio al FC Barcelona para continuar peleando en las últimas fechas que restan de la temporada.

Fecha, hora y dónde ver FC Barcelona vs Real Madrid en la J35 de LaLiga

  • Fecha: Domingo, 10 de mayo de 2026
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Spotify Camp Nou
  • Dónde ver: Sigue todo en las redes sociales de Deportes RPC y en RPCTV.com
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