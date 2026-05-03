Gustavo Herrera y Marlon Ávila explotan en redes sociales tras derrota de última hora del Sporting SM

El Sporting SM, con pocas opciones de avanzar a playoffs del Clausura 2026 de la LPF, vivió un momento delicado tras la derrota y reacción de Gustavo Herrera sobre el final del partido ante Alianza FC.

En los minutos finales, un centro con poco peligro no fue intervenido de la mejor forma por parte de José Calderón, el tanto significaba el tercer gol para el Alianza que le daba los tres puntos.

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Acto seguido, Gustavo Herrera optó por salir del campo con evidente gestos de molestias. Posteriormente se realizó un cambio por él.

Luego del encuentro, realizó una publicación en redes sociales "Amañadores dejen el fútbol".

"Eso no se hace por respeto a tus compañeros y colegas que quieren hacer las cosas bien eso no es de hombre". expresó Marlo Ávila.