Béisbol Juvenil 2026: Ex Grandes Ligas Ángel Chávez oficializó el roster de Chiriquí

La novena de Chiriquí bajo el mando del Ex Grandes Ligas Ángel Chávez, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
El "Ganao Bravo" debuta el próximo 3 de enero ante Veraguas en el Estadio Omar Torrijos, desde las 7:30 p.m.
Selección de Chiriquí - Béisbol Juvenil 2026
1-Abdiel Hernández
2-Julio Avendaño
3-Heliel Miranda
4- Jayko Medina
5- Daffir Núñez
6- Edwin Gómez
7- Leiner Martínez
8- Samir Caballero
9- Joel Rodríguez
10- Eladio Adames
11- Joans Montenegro
2- Andrew Rivas
13-Andrick Martínez
14- Joseph Delgado
15- Carlos González
16- Jaffet Flores
17- Rafael Arauz
18- Juan Lozada
19-Johan Camarena
20- Jonathan Rovira
21- Felipe Montezuma
Refuerzos 18 años
1- Alexis Quintero
2- Henrry Pinzón
3- Anthony Ortega
4-Jonathan Guerra