Béisbol Juvenil 2026: Ex Grandes Ligas Ángel Chávez oficializó el roster de Chiriquí

El mánager de Chiriquí, Ángel Chávez, reveló el roster para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Chiriquí bajo el mando del Ex Grandes Ligas Ángel Chávez, ya definió su roster de 25 peloteros para ser protagonista en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La tropa chiricana llega al certamen con sed de venganza después de caer en la final del 2025 ante Coclé, en una serie que terminó 4-1.

El "Ganao Bravo" debuta el próximo 3 de enero ante Veraguas en el Estadio Omar Torrijos, desde las 7:30 p.m.

Selección de Chiriquí - Béisbol Juvenil 2026

1-Abdiel Hernández

2-Julio Avendaño

3-Heliel Miranda

4- Jayko Medina

5- Daffir Núñez

6- Edwin Gómez

7- Leiner Martínez

8- Samir Caballero

9- Joel Rodríguez

10- Eladio Adames

11- Joans Montenegro

2- Andrew Rivas

13-Andrick Martínez

14- Joseph Delgado

15- Carlos González

16- Jaffet Flores

17- Rafael Arauz

18- Juan Lozada

19-Johan Camarena

20- Jonathan Rovira

21- Felipe Montezuma

Refuerzos 18 años

1- Alexis Quintero

2- Henrry Pinzón

3- Anthony Ortega

4-Jonathan Guerra

