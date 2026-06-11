Mundial 2026: Corea del Sur remonta ante República Checa en su estreno en Guadalajara

La selección de Corea del Sur vino de atrás para ganar en su estreno en el Mundial 2026 ante República Checa en el Estadio Guadalajara en la ciudad de Zapopan, México.

Los oncenos tuvieron llegadas a su manera en la primera mitad, una en la que Corea del Sur apeló a construir e ir de a poco con el dominio del balón y su orden en cancha, mientras que los europeos generaron peligro con juego directo.

El equipo asiático cerró mejor, pero sin claridad en la definición, así que la primera mitad del partido se fue sin goles.

Goles, goles en el segundo tiempo del juego del Mundial 2026

Cuando mejor jugaba el equipo surcoreano, el defensor Ladislav Krejí apareció en el área para abrir el marcador con un gran golpe de cabeza, después de un balón que llegó directo desde el saque de banda.

La respuesta de los rivales llegó al 67' con la gran definición de Hwang In-Beom para poner el empate y como si fuera poco, el recién ingresado a la cancha puso el 2-1 y la remontada, este fue el jugador del Besiktas Oh Hyeon-gyu.

Corea del Sur termina ganando el partido, para sumar 3 puntos importantes, en una solida remontada, mostrando grandes herramientas futbolísticas.