Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 3 de febrero FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este martes 3 de febrero con el quinto día de competencia en la ronda de 8.

Herrera recibirá en Monagrillo a los Vaqueros de Panamá Oeste con la serie igualada 1-1, mientras que Panamá Metro chocará con los Potros de Panamá Este con ventaja de 2-0 en la llave.

