Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 3 de febrero

Estos son los partidos de hoy 3 de febrero en la quinta fecha de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este martes 3 de febrero con el quinto día de competencia en la ronda de 8.

Herrera recibirá en Monagrillo a los Vaqueros de Panamá Oeste con la serie igualada 1-1, mientras que Panamá Metro chocará con los Potros de Panamá Este con ventaja de 2-0 en la llave.

Coclé con ventaja de 3-0 sobre Occidente, quiere liquidar la serie en Puerto Armuelles y Chiriquí (2-1) busca poner contra la pared a Los Santos (1-2).

Partidos para hoy martes, 3 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste vs Herrera - Estadio Claudio. Nieto (7:00 pm)
  • Panamá Metro vs Panamá Este - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm) en vivo por ÚNICOS
  • Coclé vs Chiriquí Occidente - Estadio Glorias Deportivas Baruenses (7:00 pm)
  • Chiriquí vs Los Santos - Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández (7:00 pm) en vivo por RPC.
