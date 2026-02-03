Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 3 de febrero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este martes 3 de febrero con el quinto día de competencia en la ronda de 8.
Coclé con ventaja de 3-0 sobre Occidente, quiere liquidar la serie en Puerto Armuelles y Chiriquí (2-1) busca poner contra la pared a Los Santos (1-2).
Partidos para hoy martes, 3 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste vs Herrera - Estadio Claudio. Nieto (7:00 pm)
- Panamá Metro vs Panamá Este - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm) en vivo por ÚNICOS
- Coclé vs Chiriquí Occidente - Estadio Glorias Deportivas Baruenses (7:00 pm)
- Chiriquí vs Los Santos - Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández (7:00 pm) en vivo por RPC.