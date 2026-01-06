Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 6 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este martes 6 de enero con 6 choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Partidos para hoy martes, 6 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 P.M.
- Los Santos vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 p.m.
- Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 p.m.
- Veraguas vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 p.m.
- Colón vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 p.m.
- Herrera vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 p.m. ( En vivo por RPC).