Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy martes 6 de enero

Estos son los partidos que se jugarán este martes 6 de enero en la cuarta fecha del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este martes 6 de enero con 6 choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado tres fechas, las novenas de Chiriquí Occidente y Panamá Oeste son los únicos invictos del certamen.

Partidos para hoy martes, 6 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Coclé vs Panamá Este en el Estadio José De La Luz Thompson a las 7:00 P.M.
  • Los Santos vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 p.m.
  • Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas a las 7:00 p.m.
  • Veraguas vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses a las 7:00 p.m.
  • Colón vs Panamá Metro en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena a las 7:00 p.m.
  • Herrera vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 p.m. ( En vivo por RPC).
