Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 4 de febrero

Estos son los partidos de hoy 4 de febrero en el sexto día de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FOTO / FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este miércoles 4 de febrero con el sexto día de competencia en la ronda de 8.

Resultados del martes 3 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Oeste 3 - 1 Herrera
  • Panamá Metro 3 - 4 Panamá Este
  • Coclé 10 - 0 Chiriquí Occidente
  • Chiriquí 3 - 1 Los Santos

Partidos para hoy miércoles 4 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Chiriquí vs Los Santos - Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández (7:00 pm)
  • Panamá Oeste vs Herrera - Estadio Claudio. Nieto (7:00 pm)
  • Panamá Metro vs Panamá Este - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm) en vivo por RPC
