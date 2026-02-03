Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este miércoles 4 de febrero con el sexto día de competencia en la ronda de 8.
Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy miércoles 4 de febrero
Estos son los partidos de hoy 4 de febrero en el sexto día de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Resultados del martes 3 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste 3 - 1 Herrera
- Panamá Metro 3 - 4 Panamá Este
- Coclé 10 - 0 Chiriquí Occidente
- Chiriquí 3 - 1 Los Santos
Partidos para hoy miércoles 4 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Chiriquí vs Los Santos - Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández (7:00 pm)
- Panamá Oeste vs Herrera - Estadio Claudio. Nieto (7:00 pm)
- Panamá Metro vs Panamá Este - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm) en vivo por RPC
