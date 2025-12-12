Béisbol Juvenil 2026: ¿Quién es el artista que estará en la ceremonia inaugural?

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció la inauguración del 57° Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros 2026, que se llevará a cabo el 3 de enero de 2026, en el Estadio Remón Cantera, a partir de las 5:00 p.m.
El artista invitado - Béisbol Juvenil 2026
Como parte del programa inaugural, el artista nacional Darío Pitty será el invitado especial, brindando un ambiente festivo para todos los asistentes.
FEDEBEIS invita al público en general a formar parte de esta celebración deportiva y apoyar a los jóvenes atletas que representan el futuro del béisbol en Panamá.
FUENTE: FEDEBEIS