Béisbol Juvenil 2026: Resultados del 30 de enero en la Ronda de 8

Conoce a continuación los resultados después de los primeros cara a cara de la Ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026.

Dieron inicio los partidos de la ronda de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 con las novenas de Coclé y Chiriquí ganando en sus escenarios.

Resultados del 30 de enero en Ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé

Los Santos 1-4 Chiriquí

Por la "Leña Roja" Alex Flores dominó desde la lomita en siete entradas a sus rivales, permitiendo 4 imparables y recetando 5 ponches en el Estadio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce.

Los del "Valle de la Luna" fueron liderados por su abridor Jonathan Guerra, que recibió apenas una carrera en seis entradas permitiendo 1 hit y colgando 7 ponches, en un gran partido en el Kenny Serracín.

