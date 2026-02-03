Béisbol Juvenil 2026: Resultados del lunes 2 de febrero

La Ronda de 8 continua con muchas emociones, con las mejores novenas con la mira puesta en avanzar a las semifinales del Torneo de Béisbol Juvenil 2026 en su edición 57.
Resultados del 2 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Coclé 4-1 Chiriquí Occidente
- Chiriquí 5-6 Los Santos
Por la "Leña Roja", el zurdo Cristian González lideró desde la lomita del diamante, con trabajo de 8.0 episodios, con 11 ponches, en otra salida de calidad para el abridor.
Mientras que en el otro duelo de la jornada los de Concepción Rodríguez lo ganaron en el último suspiro, con el imparable de oro de Darian García.