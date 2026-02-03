Béisbol Juvenil 2026: Resultados del lunes 2 de febrero

La Ronda de 8 continua con muchas emociones, con las mejores novenas con la mira puesta en avanzar a las semifinales del Torneo de Béisbol Juvenil 2026 en su edición 57.

El pasado lunes, las novenas de Coclé y Los Santos se llevaron los respectivos triunfos, en el tercer cara a cara de esta serie de mejores 8 equipos.

Resultados del 2 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026

Coclé 4-1 Chiriquí Occidente

Chiriquí 5-6 Los Santos

Por la "Leña Roja", el zurdo Cristian González lideró desde la lomita del diamante, con trabajo de 8.0 episodios, con 11 ponches, en otra salida de calidad para el abridor.

Mientras que en el otro duelo de la jornada los de Concepción Rodríguez lo ganaron en el último suspiro, con el imparable de oro de Darian García.