Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 3 de febrero

Repasa los resultados que se dieron este martes 3 de febrero en la ronda de ocho del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.
Mientras tanto que en el Roberto "Flaco Bala" Hernández, Chiriquí se puso a una victoria de avanzar luego de derrotar 3-1 a Los Santos.
Panamá Este logró su primera victoria de la serie tras vencer 4-3 a Panamá Metro en un partido donde los metrillos amenazaron con empatar el encuentro sobre el cierre del partido.
Abdiel Castillo tuvo una gran labor desde la lomita para liderar el triunfo de Panamá Oeste sobre Herrera por 3-1.
Resultados del martes 3 de febrero en el Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Oeste 3 - 1 Herrera
- Panamá Metro 3 - 4 Panamá Este
- Coclé 10 - 0 Chiriquí Occidente
- Chiriquí 3 - 1 Los Santos