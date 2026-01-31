Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 31 de enero en la ronda de 8

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el sábado 31 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.
En los otros dos cruces, Panamá Metro superó a Panamá Este en el primer choque y Chiriquí volvió a golpear a Los Santos en David.
Resultados del sábado, 31 de enero - Béisbol Juvenil 2026
- Chiriquí Occidente 4-5 Coclé - Estadio Remón Cantera de Aguadulce.
- Los Santos 1-6 Chiriquí - Kenny Serracín
- Herrera 4-3 Panamá Oeste - Estadio Mariano Rivera.
- Panamá Este 1-4 Panamá Metro - Estadio Nacional Rod Carew