Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 31 de enero en la ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 31 de enero en ronda de 8 FOTO / FEDEBEIS

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el sábado 31 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los vaqueros de Panamá Oeste cayeron ante Herrera en el Estadio Mariano Rivera en el primer partido de su serie, mientras que Coclé vino de atrás para superar a Chiriquí Occidente y tomar ventaja en la llave 2-0.

