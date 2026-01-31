Béisbol Juvenil Beisbol juvenil Panamá -  31 de enero de 2026 - 23:33

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 31 de enero en la ronda de 8

Repasa los resultados que se dieron el sábado 31 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 31 de enero en ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del sábado 31 de enero en ronda de 8

FOTO / FEDEBEIS

A continuación repasaremos los resultados que se dieron el sábado 31 de enero en el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Los vaqueros de Panamá Oeste cayeron ante Herrera en el Estadio Mariano Rivera en el primer partido de su serie, mientras que Coclé vino de atrás para superar a Chiriquí Occidente y tomar ventaja en la llave 2-0.

En los otros dos cruces, Panamá Metro superó a Panamá Este en el primer choque y Chiriquí volvió a golpear a Los Santos en David.

Resultados del sábado, 31 de enero - Béisbol Juvenil 2026

  • Chiriquí Occidente 4-5 Coclé - Estadio Remón Cantera de Aguadulce.
  • Los Santos 1-6 Chiriquí - Kenny Serracín
  • Herrera 4-3 Panamá Oeste - Estadio Mariano Rivera.
  • Panamá Este 1-4 Panamá Metro - Estadio Nacional Rod Carew
En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: Panamá Metro y Herrera pegan primero en sus llaves de la ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Line-up para el choque entre Panamá Este y Panamá Metro en ronda de 8

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 31 de enero

Recomendadas

Últimas noticias