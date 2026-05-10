FC Barcelona vs Real Madrid: Alineaciones de Hansi Flick y Álvaro Arbeloa para el Clásico

Repasa los oncenos del FC Barcelona y el Real Madrid para la jornada 35 de LaLiga donde los de Hansi Flick buscan coronarse.
Alineación del Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rudiguer
- Dean Huijsen
- Fran García
- Eduardo Camavinga
- Aurelien Tchouameni
- Jude Bellingham
- Brahim Díaz
- Gonzalo García
- Vinícius Jr.
Alineación del FC Barcelona
- Joan García
- Joao Cancelo
- P. Cubarsí
- Gavi
- Ferran
- Pedri
- Rashford
- Fermín
- Gerard Martín
- Dani Olmo
- Eric García