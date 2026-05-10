LaLiga Fútbol Internacional -  10 de mayo de 2026 - 12:45

FC Barcelona vs Real Madrid: Alineaciones de Hansi Flick y Álvaro Arbeloa para el Clásico

Repasa los oncenos del FC Barcelona y el Real Madrid para la jornada 35 de LaLiga donde los de Hansi Flick buscan coronarse.

Los blaugranas vienen de vencer 2-1 al Deportivo Alavés y están en la cima con 11 puntos de ventaja, mientras que el Real Madrid le ganó 2-0 al RCD Espanyol con doblete de Vinicius Jr.

Alineación del Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Antonio Rudiguer
  • Dean Huijsen
  • Fran García
  • Eduardo Camavinga
  • Aurelien Tchouameni
  • Jude Bellingham
  • Brahim Díaz
  • Gonzalo García
  • Vinícius Jr.

Alineación del FC Barcelona

  • Joan García
  • Joao Cancelo
  • P. Cubarsí
  • Gavi
  • Ferran
  • Pedri
  • Rashford
  • Fermín
  • Gerard Martín
  • Dani Olmo
  • Eric García
