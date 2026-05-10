El FC Barcelona se corona campeón de LaLiga en el clásico ante el Real Madrid

El FC Barcelona se coronó campeón de LaLiga en la temporada 2025-2026 y lo hizo al ganarle el clásico al Real Madrid 2-0 en el Spotify Camp Nou, sumando su título número 29 en el fútbol español y siendo la segunda y consecutiva para el entrenador alemán Hansi Flick.

El triunfo es histórico porque es la primera vez que el FC Barcelona gana LaLiga en un clásico español y lo que impresiona fue la forma.

Los blaugranas abrieron el marcador desde el minuto 9 cuando Marcus Rashford abrió el marcador y Ferran Torres aumentó la ventaja al 19' para dejar una primera parte cómoda para ellos.

El FC Barcelona se corona campeón en la cara del Real Madrid

El Real Madrid que sigue en una mala racha y con problemas en su camerino por los últimos incidentes entre Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni y sumando la gran cantidad de lesionados, tendrá que hacer para la próxima temporada, porque nuevamente se quedan sin ningún título, en una temporada para el olvido.

Pese a ganar el título, el FC Barcelona no recibirá el trofeo esta noche en el Spotify Camp Nou.