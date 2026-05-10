UMECIT FC y el Plaza Amador empataron en la ida de semifinales del Clausura 2026

El UMECIT FC y el Plaza Amador empataron 2-2 en la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026 de la LPF Tigo en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en La Chorrera y todo queda abierto para el duelo de vuelta en el Cos Sport Plaza el viernes.

Óscar Becerra abrió el marcador al minuto 38' en una contra que aprovechó muy bien el goleador para vencer al portero plazino. Sobre el final de la primera parte José "Gasper" Murillo marcó el gol del empate.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

UMECIT FC a darlo todo por vencer al campeón

El portero Samuel "Memo" Castañeda cometió una falta en el área a Erick Rodríguez y se sancionó la pena máxima, el colonense cobró el mismo el penal y engañó al arquero para tomar ventaja al 75'.

Al minuto 81' Yoameth Murillo apareció para rescatar el empate y darle tranquilidad a su equipo.

La vuelta se jugará este viernes en el Cos Sport Plaza desde las 8:30 pm.