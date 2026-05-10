UMECIT FC y el Plaza Amador empataron en la ida de semifinales del Clausura 2026

El UMECIT FC y el Plaza Amador empataron 2-2 en la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026 de la LPF Tigo en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en La Chorrera y todo queda abierto para el duelo de vuelta en el Cos Sport Plaza el viernes.
UMECIT FC a darlo todo por vencer al campeón
El portero Samuel "Memo" Castañeda cometió una falta en el área a Erick Rodríguez y se sancionó la pena máxima, el colonense cobró el mismo el penal y engañó al arquero para tomar ventaja al 75'.
Al minuto 81' Yoameth Murillo apareció para rescatar el empate y darle tranquilidad a su equipo.
La vuelta se jugará este viernes en el Cos Sport Plaza desde las 8:30 pm.