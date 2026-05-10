MLB: Leonardo Jiménez remolcó su primera carrera de la temporada

El pelotero panameño Leonardo Jiménez remolcó su primera carrera de la temporada 2026 en la MLB , durante la victoria de los Marlins de Miami 8-7 sobre los Nacionales de Washington en el loanDepot park.

El santeño de 24 años estuvo como titular en la tercera base y ofensivamente bateó de 3-1 con una carrera producida para subir su promedio a .200.

Iván Herrera sigue caliente con el madero en la MLB

El receptor de 25 años conectó de 4-2 con un doble, 1 carrera empujada y 1 ponche en la derrota de los Cardenales de San Luis 2-4 frente a los Padres de San Diego en el Petco Park.

De esta manera, Iván sube su promedio a .270 con 4 cuadrangulares, 18 remolcadas, 22 anotadas, 28 bases por bolas, 11 dobles, 1 base robada y 31 ponches.

Edmundo Sosa produce con los Phillies

El capitalino de 30 años estuvo como titular en la patrulla izquierda y a la ofensiva conectó de 3-1 con 1 carrera empujada en la victoria de Philadelphia 9-3 ante Colorado en el Citizens Bank Park.