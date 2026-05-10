MLB MLB -  10 de mayo de 2026 - 08:27

MLB: Leonardo Jiménez remolcó su primera carrera de la temporada

El pelotero panameño Leonardo Jiménez remolcó su primera carrera de la temporada 2026 en la MLB.

MLB: Leonardo Jiménez remolcó su primera carrera de la temporada

MLB: Leonardo Jiménez remolcó su primera carrera de la temporada

AP PHOTO REBECCA BLACKWELL
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El pelotero panameño Leonardo Jiménez remolcó su primera carrera de la temporada 2026 en la MLB, durante la victoria de los Marlins de Miami 8-7 sobre los Nacionales de Washington en el loanDepot park.

El santeño de 24 años estuvo como titular en la tercera base y ofensivamente bateó de 3-1 con una carrera producida para subir su promedio a .200.

Iván Herrera sigue caliente con el madero en la MLB

El receptor de 25 años conectó de 4-2 con un doble, 1 carrera empujada y 1 ponche en la derrota de los Cardenales de San Luis 2-4 frente a los Padres de San Diego en el Petco Park.

De esta manera, Iván sube su promedio a .270 con 4 cuadrangulares, 18 remolcadas, 22 anotadas, 28 bases por bolas, 11 dobles, 1 base robada y 31 ponches.

Edmundo Sosa produce con los Phillies

El capitalino de 30 años estuvo como titular en la patrulla izquierda y a la ofensiva conectó de 3-1 con 1 carrera empujada en la victoria de Philadelphia 9-3 ante Colorado en el Citizens Bank Park.

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