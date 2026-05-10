Arsenal mantiene el ritmo en busca del título de la Premier League

El Arsenal está a dos victorias de alzarse con la Premier League veintidós años después. Una actuación brillante de David Raya, con dos paradas milagrosas, y la ayuda del VAR, que anuló el tanto del empate del West Ham United en el minuto 99, acercan a los 'Gunners' a levantar de nuevo el título doméstico.

Los de Mikel Arteta, que se adelantaron en los instantes finales por medio de Leandro Trossard, vieron como el VAR llamó al árbitro para ver una posible falta de Pablo sobre el portero español antes del gol del Callum Wilson, que tras tres minutos de revisión, el colegiado decidió anular el gol por esa acción del delantero brasileño.

Antes, David Raya salvó a los suyos con dos paradas de mérito; la primera a remate de cabeza de Taty Castellanos al filo del descanso, y la segunda a falta de quince minutos, cuando sacó con el pie un disparo de Mateus Fernandes.

Con el guardameta español y con el VAR de su lado, el Arsenal acaricia la Premier, mientras que el West Ham se complica su permanencia en la máxima competición del fútbol inglés.

La anotación que el Arsenal celebró con el alma

Cuando el luminoso marcó el minuto 83 llegó la jugada decisiva del duelo, que comenzó con una pared entre Martin Odegaard y Declan Rice y terminó con un disparo de Trossard que se coló en la red.

Arteta lo celebró con efusividad consciente de la importancia del tanto y los jugadores se acercaron a la grada visitante.

El West Ham se complica la salvación, ya que en caso de que el Tottenham Hotspur gané el lunes, se quedaría a cuatro puntos de la salvación.

FUENTE: EFE