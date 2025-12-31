¡MOMENTOS 2025! Coclé logró el bicampeonato en el Béisbol Juvenil

La "Leña Roja" de Coclé escribió su nombre en los libros históricos de la pelota nacional, tras ganar el bicampeonato en el Béisbol Juvenil 2025, Copa Caja de Ahorros.
El bicampeonato de Coclé fue histórico - Béisbol Juvenil 2025
En la edición 2024, los dirigidos por el mánager Rodrigo Merón hicieron lo imposible y regresaron de un 0-3 para ganarle el campeonato a Panamá Metro en 7 juegos.
Con estos dos títulos, Coclé llegó a 5 en el historial de campeones de la categoría, que lidera Panamá Metro con 21 coronas.