¡MOMENTOS 2025! Coclé logró el bicampeonato en el Béisbol Juvenil

La novena de Coclé levantó el título de campeón en el torneo de Béisbol Juvenil 2025, Copa Caja de Ahorros.

FOTO: FEDEBEIS

La "Leña Roja" de Coclé escribió su nombre en los libros históricos de la pelota nacional, tras ganar el bicampeonato en el Béisbol Juvenil 2025, Copa Caja de Ahorros.

Los coclesanos levantaron el título del 56 Campeonato Juvenil luego de superar 5-1 a Chiriquí en el quinto juego de la llave final y llevarse la serie 4-1, con una temporada soñada para el lanzador derecho Dereck Gómez y los jugadores de cuadro Aníbal Sánchez y Ricardo Acosta.

En la edición 2024, los dirigidos por el mánager Rodrigo Merón hicieron lo imposible y regresaron de un 0-3 para ganarle el campeonato a Panamá Metro en 7 juegos.

Con estos dos títulos, Coclé llegó a 5 en el historial de campeones de la categoría, que lidera Panamá Metro con 21 coronas.

