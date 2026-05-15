Plaza Amador le gana a UMECIT FC y avanza a su quinta final consecutiva

Plaza Amador de Mario Méndez se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura 2026 de la LPF Tigo, luego de vencer 3-0 al UMECIT FC con doblete de goles de Héctor Ríos y Daivis Murillo en la semifinal de vuelta en el Cos Sport Plaza.

La llave estaba 2-2 por el empate en el estadio Agustín "Muquita" Sánchez en la ida de semifinales.

Un error del portero Celino Hinojosa en la salida dio paso a que Héctor Ríos le robara el saque de meta y con el rebote la cabeceó para el 1-0 al minuto 7'. Con muy poco de UMECIT FC se terminaron los primeros 45 minutos.

Plaza Amador a su quinta final consecutiva

En la segunda mitad llegó un gol polémico en el mejor momento del cuadro de Julio Infante, Eric Davis y Negrito se combinaron para darle un pase a Daivis Murillo, sin embargo, Héctor Ríos estaba fuera de juego en una jugada previa donde el línea la dejó pasar.

Héctor Ríos volvió a aparecer de cabeza para mandarla al segundo palo y marcar su doblete al 83'.

Con este resultado, el Plaza Amador clasifica a su quinta final de manera consecutiva y va por ese Tricampeonato en la LPF de la mano de Mario Méndez.

Los leones ahora esperan a su rival que saldrá de la llave de Veraguas United ante Alianza FC que se definirá este sábado.