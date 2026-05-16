Robert Lewandowski: Estadísticas y títulos del polaco en el FC Barcelona

Robert Lewandowski pondrá punto y final a su etapa como jugador del FC Barcelona a final de curso, como él mismo ha anunciado en sus redes sociales . Este domingo, en el Spotify Camp Nou, vivirá su último partido en casa ante el Betis, en una jornada de máxima emoción. El delantero polaco cierra un ciclo de cuatro temporadas como azulgrana en el que ha dejado huella con goles, liderazgo y una mentalidad competitiva ejemplar.

Desde su llegada en verano de 2022 procedente del Bayern Múnich , Lewandowski asumió el reto de ser uno de los líderes en ataque y se convirtió, desde el primer día, en una referencia ofensiva para el equipo. En total, el polaco se marcha con 119 goles en 191 partidos , siendo el decimocuarto máximo goleador de la historia del Barça.

Títulos de Robert Lewandowski en el FC Barcelona

Durante su etapa en el Club, ha conseguido siete títulos: 3 Ligas (22/23, 24/25 y 25/26), 1 Copa (24/25) y tres Supercopas (22/23, 24/25 y 25/26).

Goles de Robert Lewandowski en el FC Barcelona

No tardó en demostrarlo porque, en su primera temporada como culer, Lewandowski fue clave en la consecución de la Liga y la Supercopa de España de la temporada 2022/23. Con su capacidad goleadora, el delantero hizo un total de 33 goles en 46 partidos contando todas las competiciones y se llevó el premio Pichichi con 23 tantos en la Liga.

Aquella primera temporada, sin embargo, no fue la más prolífera para el delantero, ya que el curso 2024/25 le acabó con 42 goles en 52 partidos, haciendo 27 goles en la Liga, dos menos que el Pichichi Mbappé. Además, el curso 23/24 marcó 26 y este año lleva 18.

FUENTE: FC BARCELONA