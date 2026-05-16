Eduardo Guerrero se reencuentra con el gol en triunfo del Dynamo Kiev FOTO: DYNAMO KIEV

En las acciones de este sábado en la Liga Premier de Ucrania , el atacante panameño Eduardo Guerrero entró de cambio al 79' y marcó uno de los goles en la victoria del Dynamo Kiev 2-0 sobre el SC Poltava en la jornada 29.

La anotación del canalero llegó al minuto 90+1, luego de una buena jugada por banda derecha que terminó con el remate al fondo de las redes de Guerrero.

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El experimentado Andriy Yarmolenko fue el encargado de abrir el marcador al 2' desde el punto penal, marcando el camino del compromiso.

Los goles de Eduardo Guerrero en la temporada 2025-2026.

Con esta victoria, el Kiev se mantiene en la cuarta posición de la tabla general con 54 puntos y el delantero de 26 años llegó a 8 goles sumando todas las competencias en la presente temporada.