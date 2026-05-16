Eduardo Guerrero se reencuentra con el gol en triunfo del Dynamo Kiev

En las acciones de este sábado en la Liga Premier de Ucrania, el atacante panameño Eduardo Guerrero entró de cambio al 79' y marcó uno de los goles en la victoria del Dynamo Kiev 2-0 sobre el SC Poltava en la jornada 29.
El experimentado Andriy Yarmolenko fue el encargado de abrir el marcador al 2' desde el punto penal, marcando el camino del compromiso.
Los goles de Eduardo Guerrero en la temporada 2025-2026.
Con esta victoria, el Kiev se mantiene en la cuarta posición de la tabla general con 54 puntos y el delantero de 26 años llegó a 8 goles sumando todas las competencias en la presente temporada.