LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  16 de mayo de 2026 - 09:48

Eduardo Guerrero se reencuentra con el gol en triunfo del Dynamo Kiev

El delantero panameño Eduardo Guerrero rompió las redes en la Liga Premier de Ucrania con el Dynamo Kiev.

Eduardo Guerrero se reencuentra con el gol en triunfo del Dynamo Kiev
Eduardo Guerrero se reencuentra con el gol en triunfo del Dynamo KievFOTO: DYNAMO KIEV

En las acciones de este sábado en la Liga Premier de Ucrania, el atacante panameño Eduardo Guerrero entró de cambio al 79' y marcó uno de los goles en la victoria del Dynamo Kiev 2-0 sobre el SC Poltava en la jornada 29.

La anotación del canalero llegó al minuto 90+1, luego de una buena jugada por banda derecha que terminó con el remate al fondo de las redes de Guerrero.

El experimentado Andriy Yarmolenko fue el encargado de abrir el marcador al 2' desde el punto penal, marcando el camino del compromiso.

Los goles de Eduardo Guerrero en la temporada 2025-2026.

Con esta victoria, el Kiev se mantiene en la cuarta posición de la tabla general con 54 puntos y el delantero de 26 años llegó a 8 goles sumando todas las competencias en la presente temporada.

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