La FPF entregó gafetes FIFA y reconocimientos al arbitraje nacional

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) llevó a cabo este martes 12 de mayo la ceremonia de entrega de Gafetes FIFA y Reconocimientos Especiales al arbitraje nacional, en una noche dedicada a destacar la labor, el compromiso y la excelencia de quienes imparten justicia dentro del terreno de juego.

El evento reunió a autoridades del fútbol panameño, miembros de la Comisión de Árbitros, árbitros nacionales e invitados especiales, en un acto que resaltó el profesionalismo y la dedicación de los colegiados que representan al país tanto a nivel local como internacional.

Durante la ceremonia, realizada en el “Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño”, se se llevó a cabo la entrega oficial de 16 gafetes FIFA, distinción otorgada a los árbitros y árbitras habilitados para dirigir encuentros internacionales durante el 2026 avalados por FIFA, consolidando así el crecimiento y desarrollo del arbitraje panameño en la región y el mundo.

Árbitros Gafete FIFA 2026 FPF

Oliver Vergara, Fernando Morón, Jorge Leira, Richard Tejada y Karim Molina.

Árbitros Asistentes Gafete FIFA 2026

Ronald Bruña, Alejandro Camarena, Katherine Prescod, Andrés Vargas, Jorginho Vásquez y Wilson Bultron.

Árbitros Futsal Gafete FIFA 2026

Roberto López, Ricardo Lay y Gregorio Evila.

Fútbol Playa Gafete FIFA 2026

Jorge Tuñón y Alberto Watson.

La jornada contó con las palabras del presidente encargado de la Federación Panameña de Fútbol, Fernando Arce, así como de Marie Schossow, presidenta de la Comisión Arbitral de la FPF, quienes destacaron la importancia del arbitraje en el crecimiento del fútbol nacional.

Asimismo, la Gerenta del Departamento Arbitral de la FPF, Gema Luque Clavel, expresó su satisfacción por los avances alcanzados por el arbitraje panameño: “Esta noche hemos entregado oficialmente 16 gafetes FIFA a los árbitros panameños que han logrado este reconocimiento internacional. Estamos muy orgullosos por este logro individual de cada uno de ellos. Para nosotros ha sido una ocasión muy especial porque no solo hemos aumentado la cantidad de árbitros internacionales, sino también en cada una de las disciplinas hemos aumentado un árbitro”, manifestó.

Además, en el marco de la ceremonia se otorgaron reconocimientos a la Trayectoria a Ronald Bruña, Katherine Prescod, Roberto López, Oliver Vergara, Alejandro Camarena y Andrés Vargas.

También se entregó el Silbato de Oro a Fernando Morón como gran ejemplo para el arbitraje nacional, mientras que Jorge Tuñón recibió un reconocimiento por su destacada participación en competencias internacionales.

FUENTE: FPF