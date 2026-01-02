Rodrigo Tello: "El objetivo es superar lo del Béisbol Juvenil 2025"

El manager de Herrera Rodrigo Tello habló de la preparación de su equipo de cara al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 que arranca este sábado 3 de enero.

"Un equipo que entrenó durante 75 días, físicamente estamos bien, listos para un Campeonato que se avecina bastante difícil y competitivo".

Herrera quiere superar lo del 2025, según Rodrigo Tello

Los herreranos clasificaron a semifinales en el pasado torneo y no pudieron llegar a la final, por lo que el manager expresó que este año trataran de hacer el trabajo y pelear por ese campeonato.

"La parte ofensiva es importante con Casas y Pinilla, han estado en 4 y 5 torneos nacionales y esperemos que sigan halando a los muchachos y sean los líderes".

Herrera dejó claro que la parte física y psicológica de los muchachos está controlada y será una arma importante para lo que viene.

"Se que están preparados psicológicamente, porque son jóvenes que fácilmente se desconcentran, pero trabajamos en eso"