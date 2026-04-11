BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  11 de abril de 2026 - 08:30

Béisbol Mayor 2026: Calendario oficial para la ronda de semifinales

Repasa el calendario oficial al completo de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Calendario oficial para la ronda de semifinales
Béisbol Mayor 2026: Calendario oficial para la ronda de semifinalesFOTO / FEDEBEIS

Repasa el calendario oficial al completo de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 con la presencia de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Panamá Oeste.

Calendario del Béisbol Mayor 2026

Domingo 12 de abril

  • Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Lunes 13 de abril

  • Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Martes 14 de abril - Libre

Miércoles 15 de abril

  • Bocas del Toro vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.

Jueves 16 de arbil

  • Bocas del Toro vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.

Viernes 17 de abril

  • Bocas del Toro vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.
  • Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.

Sábado 18 de abril - Libre

Domingo 19 de abril

  • Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.

Lunes 20 de abril

  • Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
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