Repasa el calendario oficial al completo de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 con la presencia de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Panamá Oeste.
BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá - 11 de abril de 2026 - 08:30
Béisbol Mayor 2026: Calendario oficial para la ronda de semifinales
Repasa el calendario oficial al completo de la ronda de semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.
Te puede interesar:
Béisbol Mayor 2026: Así terminaron las posiciones en la Serie de 8
Calendario del Béisbol Mayor 2026
Domingo 12 de abril
- Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Lunes 13 de abril
- Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Martes 14 de abril - Libre
Miércoles 15 de abril
- Bocas del Toro vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
Jueves 16 de arbil
- Bocas del Toro vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
Viernes 17 de abril
- Bocas del Toro vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.
- Chiriquí vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
Sábado 18 de abril - Libre
Domingo 19 de abril
- Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
Lunes 20 de abril
- Colón vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
En esta nota: