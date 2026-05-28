José Córdoba habla de la calidad que enfrentará en el Mundial 2026

El defensor central de 24 años de edad José Córdoba tiene claro que deberá enfrentar mucha calidad en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, cuando esté en la zaga de la selección de Panamá.

José Córdoba y la calidad a enfrentar en el Mundial

"Todos sabemos la calidad de delanteros que son, e nivel que tienen, yo me siento al 100 porciento para enfrentar a ese tipo de delanteros, he tenido 3 meses pensando en esos partidos, viendo la calidad de delanteros que son, las cosas positivas que tienen como delanteros y las negativas. Yo sacaré mis conclusiones para estar pendiente de cada delantero en los partidos que corresponde, así que por ahí ya los he analizado personalmente", señaló.