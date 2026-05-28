Brasil vs selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo amistoso

La selección de Panamá se enfrentará a Brasil en el partido amistoso de despedida de la canarinha rumbo al Mundial 2026.

La selección de Brasil se enfrentará a Panamá este domingo 31 de mayo desde el estadio Maracaná por el encuentro de despedida rumbo al Mundial 2026 y buscarán irse con una victoria ante el equipo de Thomas Christiansen.

Este partido arrancará desde las 4:30 pm, por las pantallas de RPC Deportes y en todas las plataformas digitales.

Panamá viajó el jueves con destino a Río de Janeiro para preparar el duelo, cuenta con bajas como las de Adalberto Carrasquilla, Luis Mejía, Azarías Londoño y su capitán Aníbal Godoy por lesión.

Por parte de Brasil, Neymar Jr también está lesionado y no estará disponible para este duelo.

  • Fecha: Domingo, 31 de mayo de 2026
  • Hora: 4:30 pm
  • Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC desde las 3:30 pm
