Brasil vs selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo amistoso

La selección de Brasil se enfrentará a Panamá este domingo 31 de mayo desde el estadio Maracaná por el encuentro de despedida rumbo al Mundial 2026 y buscarán irse con una victoria ante el equipo de Thomas Christiansen.
Panamá viajó el jueves con destino a Río de Janeiro para preparar el duelo, cuenta con bajas como las de Adalberto Carrasquilla, Luis Mejía, Azarías Londoño y su capitán Aníbal Godoy por lesión.
Por parte de Brasil, Neymar Jr también está lesionado y no estará disponible para este duelo.
Brasil vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver amistoso
- Fecha: Domingo, 31 de mayo de 2026
- Hora: 4:30 pm
- Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro
- Dónde ver: EN VIVO por RPC desde las 3:30 pm