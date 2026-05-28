Selección de Panamá: José Córdoba habla de su admiración hacia Fidel Escobar

El defensor del Norwich City de la Championship José Córdoba habló previo a entrenamiento de la selección de Panamá y señaló que tiene una admiración hacia su compañero en la zaga Fidel Escobar.

"En base a mi compañero Fidel, yo personalmente lo admiro muchísimo, hace 4 años lo veía en la tele, es una de mis referentes y hoy en día estoy feliz de poder legar a un Mundial con él, yo lo admiro muchísimo y en los entrenamientos se ve el hambre que tiene, la garra y siempre lo que pone dentro y fuera del campo, entonces está ahí, es el comandante, en una de los referentes de Panamá y así será", mencionó José Córdoba.

Coto también habló sobre la competencia en el equipo del DT Thomas Christiansen, la que destaca como una competencia sana.

"Yo lo veo como una competencia muy buena, si ves bien la convocatoria tenemos un grupo muy sano, en el cual tenemos la nueva generación y la vieja generación, que es fundamental para seguir el proceso de cara a futuros años", señaló.

Coto se prepara para disputar su primera Copa del Mundo a sus 24 años de edad, después de elevar su nivel en el fútbol de Inglaterra.