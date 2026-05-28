MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  28 de mayo de 2026 - 17:08

Mundial 2026: La Argentina de Lionel Messi revela su lista de convocados

La selección de Argentina ya tiene a sus elegidos para el Mundial 2026, liderados por Lionel Messi en su sexta Copa del Mundo.

La selección argentina de fútbol presentó este jueves la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con nombres como Lionel Messi, Julián Alvarez y Emiliano 'Dibu' Martínez y una sorpresa: la ausencia del lateral izquierdo Marcos Acuña y la presencia en su lugar de Facundo Medina.

CONVOCADOS DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026

La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la albiceleste en Catar 2022 y suma a algunos jóvenes que se han hecho un lugar en los últimos tres años y medio, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

