Azarías Londoño, Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía no estarán en el amistoso ante Brasil

La FPF anunció que los jugadores Adalberto Carrasquilla y Azarías Londoño se quedaron en Panamá y no viajaron con la delegación para el partido amistoso del domingo ante la selección de Brasil.
Azarías Londoño, Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía bajas ante Brasil
En el caso de Luis Mejía, el jugador está en Uruguay y viajará a suelo panameño para unirse al grupo de fisioterapeutas y tratar también con la lesión que sufrió en su club.
Los cuatro jugadores de reserva, Iván Anderson, Víctor Griffith, José Murillo y Kadir Barría si estarán disponibles para este encuentro amistoso,
En Brasil se unen Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez y Kadir Barría. A las bajas de Panamá se le agrega la de Aníbal Godoy.