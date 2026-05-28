Azarías Londoño, Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía no estarán en el amistoso ante Brasil

La FPF anunció que los jugadores Adalberto Carrasquilla y Azarías Londoño se quedaron en Panamá y no viajaron con la delegación para el partido amistoso del domingo ante la selección de Brasil.

Ambos jugadores se quedaron en el hotel de concentración para recuperarse de una lesión, hasta el momento no hay reporte médico oficial de ninguno de los dos panameños que fueron convocados al Mundial 2026.

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Azarías Londoño, Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía bajas ante Brasil

En el caso de Luis Mejía, el jugador está en Uruguay y viajará a suelo panameño para unirse al grupo de fisioterapeutas y tratar también con la lesión que sufrió en su club.

Los cuatro jugadores de reserva, Iván Anderson, Víctor Griffith, José Murillo y Kadir Barría si estarán disponibles para este encuentro amistoso,

En Brasil se unen Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez y Kadir Barría. A las bajas de Panamá se le agrega la de Aníbal Godoy.