Béisbol Mayor 2026: Resultados del domingo 5 de abril

Repasa los resultados que se dieron este domingo 5 de abril en la continuación de la Serie de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 .

La novena de Darién superó por pizarra de 6-2 a Panamá Oeste para igualar la serie a una victoria cada uno.

La novena de Veraguas superó a Chiriquí 7-4 en su segundo cara a cara de la ronda de 8 del Campeonato de pelota Nacional, poniendo la balanza a su favor con un 2 triunfos.

Con una gran labor de Pedro Torres en la lomita, Bocas del Toro venció 4-0 a Coclé en territorio bocatoreño, para iniciar con pie derecho la ronda de los mejores 8 del torneo.

Con pizarra de 3-2, Herrera se llevó la victoria ante Colón, con un gran Francisco Quintero a la ofensiva, sonando de 5-4 y Elian Miranda que remolcó 1 carrera en 5 turnos al bate.

Resultados del Béisbol Mayor 2026