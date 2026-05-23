LPF: Jair Palacios y sus contundentes palabras después de perder la final

Jair Palacios, entrenador del Alianza FC, fue contundente al hablar después de perder de la final del Clausura 2026 de la LPF frente al CD Plaza Amador por marcador de 3-2 en tiempos extras.
"Perdimos pocos partidos en todo el torneo, sin embargo, yo estoy tranquilo porque jugamos fútbol", agregó.
Contento con el trabajo de sus jugadores - LPF
"Yo no tengo que reclamarle nada a estos muchachos", finalizó sobre la batalla que dieron sus jugadores a pesar de jugar con 10 todo el segundo tiempos y ambos tiempos extras por la expulsión de Oliver Campos.