LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  23 de mayo de 2026 - 21:33

LPF: Jair Palacios y sus contundentes palabras después de perder la final

El DT Jair Palacios no estuvo nada contento con varias situaciones que pasaron en la final del Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Jair Palacios y sus contundentes palabras después de perder la final

LPF: Jair Palacios y sus contundentes palabras después de perder la final

"Lastimosamente se vio empañada por otra cosa, pero el resto estuvo excelente", dijo Palacios.

"Perdimos pocos partidos en todo el torneo, sin embargo, yo estoy tranquilo porque jugamos fútbol", agregó.

Contento con el trabajo de sus jugadores - LPF

"Yo no tengo que reclamarle nada a estos muchachos", finalizó sobre la batalla que dieron sus jugadores a pesar de jugar con 10 todo el segundo tiempos y ambos tiempos extras por la expulsión de Oliver Campos.

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