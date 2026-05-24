Thomas Christiansen y jugadores de la selección de Panamá se concentran para el Mundial 2026

Al medio día de este domingo 24 de mayo, el entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen, su cuerpo técnico y los jugadores llegaron a un hotel de la localidad para la concentración rumbo al Mundial 2026.

Thomas Christiansen hizo un llamado de 30 jugadores para concentrarse, 26 convocados al Mundial 2026 que aún no han sido revelados y 4 invitados, por lo que hay una gran expectativa en el país.

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Jugadores de la selección de Panamá y Thomas Christiansen ya están concentrados

Las cámaras de RPC captaron la llegada de varios jugadores como es el caso de Eric Davis, Fidel Escobar, Iván Anderson, Cristian Martínez, Tomás Rodríguez, Amir Murillo, José Córdoba y Yoel Bárcenas.

En el transcurso del día se espera la llegada de más seleccionados y de algunos que todavía se encuentran con sus clubes como el caso de Adalberto Carrasquilla.