Kylian Mbappé gana el premio al máximo goleador de LaLiga

A falta del partido de este domingo entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, Kylian Mbappé aseguró su liderato de la tabla de goleadores, con su vigésimo quinto tanto de esta temporada en LaLiga EA Sports, dos más que Vedat Muriqi (Mallorca), que finaliza segundo, pero con el descenso a LaLiga Hypermotion.
La tercera plaza corresponde a Ante Budimir, de Osasuna, con 17 aciertos.
Kylian Mbappé líder de LaLiga en goleadores
- Con 25 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).
- Con 23 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).
- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)
- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Vinicius (BRA)(3p) (Real Madrid)
- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)
- Con 14 goles: Toni Martínez (Alavés); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (4p) (Celta).
- Con 13 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona)
- Con 12 goles: Mikautadze (GEO) (Villarreal).
- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Espí (Levante).
- Con 10 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Moleiro y Gerard Moreno (2p) (Villarreal).
- Con 9 goles: Jutglá (Celta); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad).