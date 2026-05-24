Alexia Putellas elegida la mejor jugadora de la Champions League Femenina

La futbolista española Alexia Putellas ha sido elegida mejor jugadora de la Liga de Campeones femenina 2025-26 por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, después de que su equipo, el Barcelona, conquistara el título frente al Olympique de Lyon (4-0).

En los once partidos de la 'Champions' que ha disputado esta temporada, la centrocampista catalana ha marcado siete tantos y ha repartido siete asistencias, siendo la futbolista de la competición con mayor participación en goles de su equipo (14).

En su comunicado, la UEFA destaca que, tras su actuación como mejor jugadora del partido en la victoria del Barcelona por 2-6 frente al Real Madrid en la ida de los cuartos de final, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA elogió el excelente control del juego de Alexia y su capacidad para encontrar espacios y realizar desmarques profundos para estirar al rival.

Alexia Putellas la MVP de la final

"Su movilidad le permitió aparecer por todo el campo, creando ocasiones en cada oportunidad", señaló el grupo de observadores tras aquella actuación, en la que además transformó un penalti en los últimos minutos.

Se trata de la segunda vez que Alexia conquista este galardón, después de haber sido nombrada mejor jugadora de la Liga de Campeones femenina en la temporada 2021-22.

De esta manera, la internacional española toma el relevo de su compañera Aitana Bonmatí, ganadora del premio en las tres ediciones anteriores (2022-23, 2023-24 y 2024-25).