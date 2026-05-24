Eduardo Guerrero anota el gol de la victoria del Dinamo de Kiev para cerrar la temporada

El delantero panameño Eduardo Guerrero le dio la remontada al Dinamo de Kiev en el 3-2 ante el FC Kudrivka en la última jornada de la Liga Premier de Ucrania donde quedaron de cuarto lugar.
Eduardo Guerrero en duda para la convocatoria de Panamá
El panameño terminó la temporada con 34 partidos, 1,705 minutos, donde anotó 9 goles y dio 2 asistencias.
Guerrero es uno de los jugadores que podría quedar fuera de la lista de convocados de Thomas Christiansen con la selección de Panamá, porque no estuvo en los últimos encuentros de la selección, sin embargo los números del panameño podrán darle una esperanza de aparecer el próximo martes.