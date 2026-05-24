LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  24 de mayo de 2026 - 09:02

Eduardo Guerrero anota el gol de la victoria del Dinamo de Kiev para cerrar la temporada

El panameño Eduardo Guerrero cerró su temporada 2025-2026 con un gol de la victoria del Dinamo de Kiev en Ucrania.

Eduardo Guerrero

Eduardo Guerrero

FOTO: DYNAMO DE KIEV

El delantero panameño Eduardo Guerrero le dio la remontada al Dinamo de Kiev en el 3-2 ante el FC Kudrivka en la última jornada de la Liga Premier de Ucrania donde quedaron de cuarto lugar.

El Dinamo Kiev estaba perdiendo 2-1 y se pudieron recuperar para darle la vuelta al marcador y Eduardo Guerrero apareció al minuto 81' para el último tanto de su equipo y los tres puntos.

Eduardo Guerrero en duda para la convocatoria de Panamá

El panameño terminó la temporada con 34 partidos, 1,705 minutos, donde anotó 9 goles y dio 2 asistencias.

Guerrero es uno de los jugadores que podría quedar fuera de la lista de convocados de Thomas Christiansen con la selección de Panamá, porque no estuvo en los últimos encuentros de la selección, sin embargo los números del panameño podrán darle una esperanza de aparecer el próximo martes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Eduardo Guerrero se reencuentra con el gol en triunfo del Dynamo Kiev

El Botafogo de Kadir Barría igualó con el São Paulo de Dorival Júnior

Dani Carvajal entrega la capitanía a Fede Valverde en su despedida

Recomendadas

Últimas noticias