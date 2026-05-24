Eduardo Guerrero anota el gol de la victoria del Dinamo de Kiev para cerrar la temporada

Eduardo Guerrero FOTO: DYNAMO DE KIEV

El delantero panameño Eduardo Guerrero le dio la remontada al Dinamo de Kiev en el 3-2 ante el FC Kudrivka en la última jornada de la Liga Premier de Ucrania donde quedaron de cuarto lugar.

El Dinamo Kiev estaba perdiendo 2-1 y se pudieron recuperar para darle la vuelta al marcador y Eduardo Guerrero apareció al minuto 81' para el último tanto de su equipo y los tres puntos.

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