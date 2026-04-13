Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 13 de abril en semifinales

La novena de Colón inició con buen pie la Serie Seminal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 luego de superar 3-1 a Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron. Este es el primer partido entre ambas novenas, ya que ayer domingo no se pudo realizar el el encuentro debido a la lluvia.
La novena de Chiriquí volvió a vencer a Panamá Oeste, en esta ocasión con un marcador de 3-2 tras una joya de pitcheo de el refuerzo coclesano Darío Agrazal que tiró 7 entradas de 9 hits, 2 carreras sucias, 1 base por bolas y 7 ponches.
Resultados en el Béisbol Mayor 2026
- Colón 3 - 1 Bocas del Toro
- Panamá Oeste 2 - 3 Chiriquí