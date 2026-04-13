Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 13 de abril en semifinales FOTO / VAQUEROS

La novena de Colón inició con buen pie la Serie Seminal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 luego de superar 3-1 a Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron. Este es el primer partido entre ambas novenas, ya que ayer domingo no se pudo realizar el el encuentro debido a la lluvia.

Ambas novenas se vuelven a ver las caras este martes 14 de abril en el Estadio Calvin Byron.

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