BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  13 de abril de 2026 - 23:17

Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 13 de abril en semifinales

Repasa como quedaron los partidos en la jornada de semifinales del lunes 13 de abril en el Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 13 de abril en semifinales

Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 13 de abril en semifinales

FOTO / VAQUEROS

La novena de Colón inició con buen pie la Serie Seminal del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 luego de superar 3-1 a Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron. Este es el primer partido entre ambas novenas, ya que ayer domingo no se pudo realizar el el encuentro debido a la lluvia.

Ambas novenas se vuelven a ver las caras este martes 14 de abril en el Estadio Calvin Byron.

La novena de Chiriquí volvió a vencer a Panamá Oeste, en esta ocasión con un marcador de 3-2 tras una joya de pitcheo de el refuerzo coclesano Darío Agrazal que tiró 7 entradas de 9 hits, 2 carreras sucias, 1 base por bolas y 7 ponches.

Resultados en el Béisbol Mayor 2026

  • Colón 3 - 1 Bocas del Toro
  • Panamá Oeste 2 - 3 Chiriquí
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