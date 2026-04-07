 Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 6 de abril en ronda de 8

La intensidad sigue marcando la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, donde Colón reaccionó a tiempo para igualar su serie, mientras que Bocas del Toro se colocó a solo una victoria de avanzar a las semifinales en este lunes 6 de abril.
Por otro lado, Bocas del Toro dio un golpe importante al acercarse a las semifinales. El conjunto bocatoreño consiguió una victoria valiosa que lo deja con ventaja en su serie, quedando a solo un triunfo de asegurar su clasificación.
Resultados del Béisbol Mayor 2026 del lunes 6 de abril
- Herrera 6-7 Colón
- Coclé 1-2 Bocas del Toro