BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  7 de abril de 2026 - 07:42

Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 6 de abril en ronda de 8

Repasa los resultados del lunes 6 de abril en la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

 Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 6 de abril en ronda de 8

 Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 6 de abril en ronda de 8

Foto: Fedebeis

La intensidad sigue marcando la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, donde Colón reaccionó a tiempo para igualar su serie, mientras que Bocas del Toro se colocó a solo una victoria de avanzar a las semifinales en este lunes 6 de abril.

En un duelo clave, la novena colonense logró imponerse para nivelar su enfrentamiento, mostrando carácter en un momento determinante del torneo. Con este resultado, la serie queda completamente abierta y todo se definirá en los próximos compromisos, donde ambos equipos buscarán el boleto a la siguiente fase.

Por otro lado, Bocas del Toro dio un golpe importante al acercarse a las semifinales. El conjunto bocatoreño consiguió una victoria valiosa que lo deja con ventaja en su serie, quedando a solo un triunfo de asegurar su clasificación.

Resultados del Béisbol Mayor 2026 del lunes 6 de abril

  • Herrera 6-7 Colón
  • Coclé 1-2 Bocas del Toro
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