Béisbol Mayor 2026: Resultados del lunes 6 de abril en ronda de 8 Foto: Fedebeis

La intensidad sigue marcando la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, donde Colón reaccionó a tiempo para igualar su serie, mientras que Bocas del Toro se colocó a solo una victoria de avanzar a las semifinales en este lunes 6 de abril.

En un duelo clave, la novena colonense logró imponerse para nivelar su enfrentamiento, mostrando carácter en un momento determinante del torneo. Con este resultado, la serie queda completamente abierta y todo se definirá en los próximos compromisos, donde ambos equipos buscarán el boleto a la siguiente fase.

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