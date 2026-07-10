Thibaut Courtois pide un "descanso" en la Selección de Bélgica

Thibaut Courtois , portero de la selección de Bélgica, quiere “tomar un descanso de la Liga de Naciones” próxima, que no es un torneo “tan importante”, y volver a la acción con su equipo nacional en la fase de clasificación para la Eurocopa 2028, aunque está pendiente de consensuarlo con la federación de su país.

Thibaut Courtois pide un "descanso"

“De cara a mi futuro en la selección, veremos… Me gustaría quizá tomar un descanso de la Liga de Naciones, que no es tan importante, y quizá volver en la clasificación para la Europa, pero al final es una decisión que hay que tener con la federación si me siguen por ese plano. Si no, hoy sería mi último partido”, declaró en zona mixta, después de la derrota por 2-1 contra España en los cuartos de final del Mundial 2026.