La FPF informó que Kadir Barría y Josué Vergara no estarán en el Premundial U20 de Concacaf

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informa que los jugadores Kadir Barría , del Botafogo, de Brasil, y Josué Vergara , del KAA Gent, de Bélgica, no estarán con Panamá en el próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Tanto Barría como Vergara no fueron prestados por sus respectivos equipos para la competición.

Recordemos que el Premundial Sub-20 no entra en las denominadas Fecha FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

FPF anuncia ausencias de Kadir Barría y Josué Vergara

En el caso de los jugadores Joseph Pacheco, Moisés Richards, Ernesto Gómez y Mihajir Jiménez, estos cuatro jugadores sí estarán con Panamá en el Premundial.

Estos cuatro jugadores, que también militan en el extranjero, sí fueron autorizados por sus respectivos clubes y estarán uniéndose al equipo directo en Puebla para el estreno en el próximo Premundial.

La escuadra Sub-20 estará viajando este domingo en horas de la mañana rumbo a suelo mexicano para encarar la parte final de su preparación en su campamento en Pachuca.

El listado de los jugadores que estarán viajando el domingo al campamento en Pachuca será anunciado mañana, sábado previo al viaje. Dicha lista cuenta con los jugadores Estevis López y Gerson Gordon, quienes se reportarán con el grupo este fin de semana previo al viaje.

En el caso de la lista final de convocados que estará viendo acción en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF, dicha nómina oficial será anunciada la próxima semana por los canales de la Federación.

FUENTE: FPF