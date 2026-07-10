Mariano Rivera habla de la relación de José Caballero con Anthony Volpe

Mariano Rivera , primer y único jugador en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown de manera unánime, brindó su opinión sobre la relación entre José Caballero y Anthony Volpe .

"Yo no veo rivalidad entre "Chema" y Volpe, yo veo que Caballero tomó ventaja de la lesión de Volpe y lo hizo muy bien", inició Mariano.

Mariano Rivera sobre el rendimiento de José Caballero

"Mo" también hizo referencia al momento de Caballero de 29 años el año pasado y el buen rendimiento que está teniendo en la temporada 2026, donde ya tiene 10 cuadrangulares y 34 carreras remolcadas.

"El año pasado lo hizo muy bien y este año empezó excelente. Lastimosamente se lesionó y eso lo hizo retroceder un poco. Volpe está trabajando y en ocasiones es el campocorto del equipo, pero es bueno que exista eso porque ambos se motivan", añadió el cerrador que logró 652 salvados en temporada regular y otros 42 en postemporada.

Para finalizar, el histórico cerrador señaló que espera que "Cabby" pueda seguir a un alto nivel y brillar en Nueva York.