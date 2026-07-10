La FPF confirma que Thomas Christiansen no será, de momento, renovado como director técnico de Panamá.

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol ( FPF ), confirmó en rueda de prensa que, por el momento, no se renovará el contrato de Thomas Christiansen como técnico de la selección de Panamá. Explicó que ya se evalúan varios candidatos para asumir el cargo, lista en la cual el propio estratega hispano-danés sigue estando incluido.

Asimismo, indicó que la elección final del estratega estará sujeta a la aprobación del próximo comité ejecutivo.

"La federación comprometerá los recursos que consideran necesarios para la contratación de un técnico de ahora en adelante para este nuevo ciclo" Manifestó.

"En diciembre hay unas elecciones en la FPF, donde habrá un nuevo comité ejecutivo que no sabemos cuál será ni quienes lo conformarán, un comité técnico que puede ser que continúe o no y una comisión de selecciones que continúe o no." Indicó. "Eso lleva al punto que cualquiera persona que sea contratada, debe entender que debe existir la oportunidad al nuevo comité ejecutivo de ratificar o dar salida al cuerpo técnico que se contrate." Subrayó.

El presidente confirmó que no se evalúa un interinato, dado que se quiere un proyecto sólido, tal como se ha venido trabajando durante los últimos años.

"No estamos hablando de interinato. Estamos hablando de un proyecto deportivo de la Federación Panameña de Fútbol, consono financiera y deportivamente con lo que la FPF ha venido haciendo hasta ahora, incluyendo la metodología de trabajo", señaló. "Yo no sé quién será el próximo comité ejecutivo. A ellos puede no interesarles continuar con eso, pero nosotros vamos a dejar las bases sentadas para que el proyecto pueda ser extensivo hasta los 4 años". Añadió.

La FPF contratará un técnico sin hipotecar el futuro de los programas de desarrollo

Además, Manuel Arias mencionó que en la parte financiera, la federación hizo una evaluación y llegaron a la conclusión que deben contratar a un entrenador sin tener que hipotecar el futuro.

"En el aspecto financiero que nosotros hemos estado evaluando y donde entendemos que podemos contratar a un técnico sin hipotecar el futuro de los programas de desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol." Puntualizó