Mundial 2026: Mikel Merino se viste de héroe otra vez y mete a España en semifinales.

España se clasificó a semifinales del Mundial 2026 , por segunda vez en su historia, en un partido que repitió el guión de los octavos. De nuevo, Mikel Merino salió desde el banquillo para rescatar a la selección española con un tanto en el minuto 88 ante Bélgica (2-1) que une a su lista de goles trascendentales.

Los cuartos de final de la Eurocopa 2024, los octavos y los cuartos del Mundial 2026. Todos con un patrón común: Mikel Merino.

Eso sí, el partido empezó con otros protagonistas. Jérémy Doku y Lamine Yamal se saludaron justo antes del pitido inicial como un aviso de que por ellos pasaba el peligro de sus equipos. Doku le ganó la partida en los primeros instantes, pero Lamine Yamal fue creciendo con el paso de los minutos, con duelos uno contra uno entre ambos.

Primera parte con goles para España y Bélgica

La primera parte de las cuatro con las que cuenta el fútbol del Mundial debido a la pausa de hidratación fue de tanteo, con España más dominante con balón y dos disparos que despejó Nathan Ngoy, mientras Doku y Lamine Yamal intentaban imprimir una marcha más al partido.

Este último inició, tras la pausa, la jugada del gol. Atrajo la atención de Doku y De Cuyper para filtrar un balón a la llegada desde atrás de Pedro Porro. Pase atrás a Dani Olmo, despeje de Thibaut Courtois y un gol con sello Luis de la Fuente.

El seleccionador español volvió a acertar al modificar el equipo. Ya es costumbre. Esta vez, decisión de calado sentando a Pedri y devolviendo la confianza a Fabián Ruiz, titular en el debut y uno de los cuatro cambios tras el 0-0 ante Cabo Verde. Suyo fue un 1-0 que relajó a España.

Quizá demasiado. De un intento de tacón de Mikel Oyarzabal en una pared con Dani Olmo, un exceso más que un recurso, a una situación que nunca antes había vivido España en este Mundial: recibir un gol.

Un centro de Timothy Castagne desde banda derecha remató Charles De Ketelaere anticipándose a Pau Cubarsí en el primer palo. Forzado, logró cruzar el balón y convertirse en el primer jugador que hace un gol a Unai Simón en un Mundial desde Ao Tanaka el 1 de diciembre de 2022.

Bélgica pudo tumbar el muro de España, dejó el récord de imbatibilidad de Unai Simón en los mundiales en 649 minutos y puso sobre el césped del estadio de Los Ángeles un escenario nuevo. Al que también se adaptó España para alcanzar las segundas semifinales de un Mundial en su historia y alejar los fantasmas de México 1986. Eso sí, con sufrimiento.

De la versión dominante de España ante Portugal a una versión de menos fluidez contra Bélgica que, eso sí, también se preocupó de correr menos riesgos que los lusos. Por ello, Luis de la Fuente no tardó en mover el banquillo y hacer los cambios más tempranos del torneo: Pedri y Ferran Torres al campo en el minuto 55.

Mikel Merino se viste de héroe otra vez y mete a España en semifinales

Sin embargo, el cambio que cambió todo fue forzado. Y en Bélgica. En el minuto 71, Thibaut Courtois tuvo que retirarse del terreno de juego por unas molestias en el muslo izquierdo. En su lugar entró un Senne Lammens, debutante, que acabó apareciendo como protagonista en la foto del gol que eliminó a Bélgica y clasificó a España.

No encontró España el fútbol que mostró ante Portugal pero sí que se repitió el guión. De nuevo, Mikel Merino al rescate. Contra los lusos, en el minuto 91; ante los belgas, en el 88, dos después de salir al terreno de juego.

Un disparo de Pau Cubarsí, lejano, provocó un mal despeje de Lammens dentro del área que Mikel Merino, oportunista, metió en la portería. El ‘6’ que sigue mostrando su faceta de ‘9’ para clasificar a España a las segundas semifinales de un Mundial en su historia. Mikel Merino no entiende de muro de cuartos. España sigue viva camino hacia cumplir su objetivo de ganar la segunda estrella.

FUENTE: EFE