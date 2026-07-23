Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 23 de julio

Este jueves 23 de julio continúan las acciones del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, con emocionantes encuentros de la cuarta jornada a disputarse en diferentes escenarios del país.
Con tres fechas disputadas, los metropolitanos lideran la tabla de posiciones con récord de 3-0, Azuero sigue con 2-1 Igual que Occidente, mientras que Coclé tiene 1-2, Panamá U18 1-2 y Oeste se encuentra en el fondo con 0-3.
Partidos para hoy jueves 23 de julio en el Nacional de Béisbol U23
- Preselección U18 de Panamá vs Coclé en la Academia Mariano Rivera (7:00 pm)
- Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas (7:00 pm)
- Panamá Metro vs Azuero en el Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm)