Nacional de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 23 de julio FOTO: FEDEBEIS

Este jueves 23 de julio continúan las acciones del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, con emocionantes encuentros de la cuarta jornada a disputarse en diferentes escenarios del país.

En la última fecha, Azuero superó a la Preselección U18, Panamá Metro le ganó un cerrado duelo a Panamá Oeste y Occidente blanqueó a Coclé.

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