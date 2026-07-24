Real Madrid jugará amistoso ante Ferencváros en Hungría

El Real Madrid jugará un nuevo amistoso de pretemporada el sábado 8 de agosto frente al Ferencváros, en el estadio del club húngaro, donde el equipo que dirige José Mourinho no ha jugado hasta la fecha, confirmó este viernes el club español.

El encuentro se celebrará en el Groupama Arena, que tiene una capacidad para 22.000 espectadores y es el quinto cerrado por los blancos antes de debutar en LaLiga EA Sports (Primera División española) el sábado 22 de agosto en el campo del Espanyol, en la segunda jornada de la competición.

El partido de la primera jornada se ha retrasado al miércoles 26 de agosto ante la Real Sociedad en el Bernabéu, por la participación de sus internacionales en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Amistosos del Real Madrid

El Real Madrid disputa este viernes su primer amistoso con el Alcorcón en el estadio Alfredo Di Stéfano; el día 28 jugará con el Leganés también en Valdebebas y el 1 de agosto lo hará frente al Fiorentina italiano en Klagenfurt (Austria), antes de viajar a Hungría para medirse al Ferencváros, que ya está inmerso en la previa de la Liga Europa.

Los blancos disputarán el 12 de agosto el trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña, que regresa esta temporada a la primera división después de ocho campañas fuera de la misma.

FUENTE: EFE